Taekwondo, Grand Prix Roma 2022: i convocati dell’Italia (Di lunedì 30 maggio 2022) All’inizio del World Taekwondo Grand Prix mancano sempre meno giorni. Dal 3 al 5 giugno infatti nella cornice del Foro Italico a Roma si terrà l’importante evento, che mette in palio punti pesantissimi verso la corsa al ranking olimpico. Da squadra di casa l’Italia, e visti anche gli ottimi risultati conseguiti tra lo Sweden Open e i recenti Europei 2022 di Manchester, non vorrà mancare l’appuntamento. A tal proposito il direttore tecnico Claudio Nolano ha convocato 15 atleti per l’evento. Andiamo a scoprirli: fra loro spiccano i nomi del campione olimpico dei 58 kg Vito Dell’Aquila e del campione europeo degli 80 kg Simone Alessio, senza dimenticare Giada Al Halwani, bronzo continentale nei -57 kg, e Maristella Smiraglia nei +67 kg. Maschile Vito Dell’Aquila e Andrea Conti (-58 kg), Simone Crescenzi ... Leggi su oasport (Di lunedì 30 maggio 2022) All’inizio del Worldmancano sempre meno giorni. Dal 3 al 5 giugno infatti nella cornice del Foro Italico asi terrà l’importante evento, che mette in palio punti pesantissimi verso la corsa al ranking olimpico. Da squadra di casa l’Italia, e visti anche gli ottimi risultati conseguiti tra lo Sweden Open e i recenti Europeidi Manchester, non vorrà mancare l’appuntamento. A tal proposito il direttore tecnico Claudio Nolano ha convocato 15 atleti per l’evento. Andiamo a scoprirli: fra loro spiccano i nomi del campione olimpico dei 58 kg Vito Dell’Aquila e del campione europeo degli 80 kg Simone Alessio, senza dimenticare Giada Al Halwani, bronzo continentale nei -57 kg, e Maristella Smiraglia nei +67 kg. Maschile Vito Dell’Aquila e Andrea Conti (-58 kg), Simone Crescenzi ...

