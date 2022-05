Taekwondo, Grand Prix Roma 2022: i convocati dell’Italia, presente Vito Dell’Aquila (Di lunedì 30 maggio 2022) Tutto pronto per l’inizio del World Taekwondo Grand Prix che, dal 3 al 5 giugno, si terrà la Foro Italico di Roma. In palio ci saranno degli importanti punti in ottica ranking olimpico e, la squadra azzurra sarà composta da diversi atleti di livello, che andranno a caccia di medaglie. I convocati dell’Italia per l’appuntamento capitolino sono: Vito Dell’Aquila ed Andrea Conti (-58 kg) Simone Crescenzi (-68 kg) Simone Alessio ed Antonio Gerrone (-80 kg) Roberto Botta (+80 kg) Sofia Zampetti, Martina Corelli e Sara Al Halwani (-49 kg) Giada Al Halwani (-57 kg) Daniela Rotolo e Cristina Gaspa (-67 kg) Maristella Smiraglia, Natalia D’Angelo e Laura Giacomini (+67 kg). SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 30 maggio 2022) Tutto pronto per l’inizio del Worldche, dal 3 al 5 giugno, si terrà la Foro Italico di. In palio ci saranno degli importanti punti in ottica ranking olimpico e, la squadra azzurra sarà composta da diversi atleti di livello, che andranno a caccia di medaglie. Iper l’appuntamento capitolino sono:ed Andrea Conti (-58 kg) Simone Crescenzi (-68 kg) Simone Alessio ed Antonio Gerrone (-80 kg) Roberto Botta (+80 kg) Sofia Zampetti, Martina Corelli e Sara Al Halwani (-49 kg) Giada Al Halwani (-57 kg) Daniela Rotolo e Cristina Gaspa (-67 kg) Maristella Smiraglia, Natalia D’Angelo e Laura Giacomini (+67 kg). SportFace.

