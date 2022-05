Svolta storica, acquistato il canale TV: il nuovo proprietario è Michele Criscitiello (Di lunedì 30 maggio 2022) Lo storico canale di sport gratuito Sportitalia ha recentemente vissuto una rivoluzione epocale. Il programma in onda per anni sul canale 60 del digitale terrestre è infatti stato recentemente acquistato da Michele Criscitiello. Il giornalista e conduttore televisivo è infatti unico proprietario di Micri Communication, azienda che ha da poco acquisito il 50% delle quote di Italia Sport Communication, attuale editrice di Sportitalia. Michele Criscitiello era subentrato nel giugno 2014 come gestore del marchio Sportitalia, allora interamente proprietà del Gruppo di Tarak Ben Ammar salvo poi diventarne socio nel 2016. Michele Criscitiello Sportitalia Il giornalista diventa così proprietario ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 30 maggio 2022) Lo storicodi sport gratuito Sportitalia ha recentemente vissuto una rivoluzione epocale. Il programma in onda per anni sul60 del digitale terrestre è infatti stato recentementeda. Il giornalista e conduttore televisivo è infatti unicodi Micri Communication, azienda che ha da poco acquisito il 50% delle quote di Italia Sport Communication, attuale editrice di Sportitalia.era subentrato nel giugno 2014 come gestore del marchio Sportitalia, allora interamente proprietà del Gruppo di Tarak Ben Ammar salvo poi diventarne socio nel 2016.Sportitalia Il giornalista diventa così...

