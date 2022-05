Superbonus, si può modificare la planimetria catastale? Ecco come fare (Di lunedì 30 maggio 2022) Negli ultimi anni sono in tanti ad aver usufruito dei benefici del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi pensati per agevolare i lavori di restauro e ristrutturazione sugli immobili di proprietà. Per questo motivo si è parlato di “modifiche della planimetria” dell’immobile, di come fare e perché. Vediamo quindi insieme come funziona e come si modifica la planimetria catastale. Leggi anche: TARI anche sugli immobili disabitati: colpa degli allacci planimetria catastale, cos’è Innanzitutto si parla di planimetria catastale quando ci si riferisce ai documenti fondamentali che raccolgono tutti i dati relativi di un dato immobile. Questi sono necessari per segnare e comprendere la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 30 maggio 2022) Negli ultimi anni sono in tanti ad aver usufruito dei benefici del110% e degli altri bonus edilizi pensati per agevolare i lavori di restauro e ristrutturazione sugli immobili di proprietà. Per questo motivo si è parlato di “modifiche della” dell’immobile, die perché. Vediamo quindi insiemefunziona esi modifica la. Leggi anche: TARI anche sugli immobili disabitati: colpa degli allacci, cos’è Innanzitutto si parla diquando ci si riferisce ai documenti fondamentali che raccolgono tutti i dati relativi di un dato immobile. Questi sono necessari per segnare e comprendere la ...

