Subito dopo il botto di Schumacher... "Semaforo guasto": acqua e panico, cosa non si sapeva (Di lunedì 30 maggio 2022) La pioggia la causa del ritardo della partenza domenica scorsa a Montecarlo? No, colpa di un problema elettrico che non ha correttamente fatto funzionare il Semaforo prima dello start di gara. Il violento acquazzone caduto sul Principato poco prima delle 15, con le auto già in griglia pronte a partire, ha costretto al ritardo del GP ufficialmente alle 16.05, dopo la prima esposizione della bandiera rossa (la seconda è arrivata in seguito al violentissimo botto di Mick Schumacher alle Piscine, con la sua Haas spezzata in due). Le ragioni di questo cambio di programma sono state confermate direttamente dalla Fia in una nota ufficiale, attribuite a un guasto elettrico causato proprio dall'acquazzone abbattutosi su Montecarlo. Doppia partenza gara, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) La pioggia la causa del ritardo della partenza domenica scorsa a Montecarlo? No, colpa di un problema elettrico che non ha correttamente fatto funzionare ilprima dello start di gara. Il violentozzone caduto sul Principato poco prima delle 15, con le auto già in griglia pronte a partire, ha costretto al ritardo del GP ufficialmente alle 16.05,la prima esposizione della bandiera rossa (la seconda è arrivata in seguito al violentissimodi Mickalle Piscine, con la sua Haas spezzata in due). Le ragioni di questo cambio di programma sono state confermate direttamente dalla Fia in una nota ufficiale, attribuite a unelettrico causato proprio dall'zzone abbattutosi su Montecarlo. Doppia partenza gara, ...

