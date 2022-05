Strage di bambini in Texas, Biden piange l?America che uccide se stessa: «Abbiamo fallito tutti» (Di lunedì 30 maggio 2022) Joe Biden piange l?America che uccide se stessa.Le lacrime del presidente, i 19 bambini morti, morti assieme a due insegnanti.«Abbiamo fallito, Abbiamo fallito... Leggi su ilmattino (Di lunedì 30 maggio 2022) Joel?America chese.Le lacrime del presidente, i 19morti, morti assieme a due insegnanti.«...

Advertising

matteorenzi : Di nuovo una strage di bambini e insegnanti in #Texas. Atrocità totale. Che almeno stavolta si cambino per sempre l… - mariocalabresi : Dopo la strage di 19 bambini e due maestre, il discorso più potente è di un mito del basket americano che ha il cor… - rulajebreal : L’ennesima strage negli ????, 19 bambini uccisi. La destra radicale USA è più impegnata a fare la morale sulla “santi… - FiorellaPero : RT @Marcella_IsBack: Gli Ucraini attaccano obiettivi civili,case,scuole. Fanno strage di civili innocenti,bambini. Lo fanno con armi date d… - Sumirekenny89 : #unpopularopinion #perpochi ma i bambini di questa strage nella scuola.... non è che ce li ritroviamo come quelli d… -