“Sto valutando proposte!”: Loredana Lecciso stravolge la sua vita, il nuovo progetto lascia di stucco (Di lunedì 30 maggio 2022) Loredana Lecciso prende una decisione netta, vuole abbandonare la tv definitivamente, non spera più nel ritorno: adesso ha un nuovo obiettivo Loredana-Lecciso (Instagram)La showgirl Loredana Lecciso ha deciso di cambiare totalmente strada. La ricordiamo tanti anni fa in tv in diversi programmi che hanno fatto la storia della tv italiana, negli ultimi anni però la compagna di Al Bano non è riuscita ad ottenere un ruolo: è più di un anno che si vocifera di un possibile ritorno sugli schermi ma in realtà Loredana ha preferito farsi da parte dando spazio a sua figlia che da poco ha inseguito lo stesso sogno del padre. La Lecciso ha così iniziato a utilizzare i suoi social per fare il tifo per sua figlia ma in questo modo ha continuato ad ... Leggi su direttanews (Di lunedì 30 maggio 2022)prende una decisione netta, vuole abbandonare la tv definitivamente, non spera più nel ritorno: adesso ha unobiettivo(Instagram)La showgirlha deciso di cambiare totalmente strada. La ricordiamo tanti anni fa in tv in diversi programmi che hanno fatto la storia della tv italiana, negli ultimi anni però la compagna di Al Bano non è riuscita ad ottenere un ruolo: è più di un anno che si vocifera di un possibile ritorno sugli schermi ma in realtàha preferito farsi da parte dando spazio a sua figlia che da poco ha inseguito lo stesso sogno del padre. Laha così iniziato a utilizzare i suoi social per fare il tifo per sua figlia ma in questo modo ha continuato ad ...

