Advertising

Italpress : Stellantis amplia partnership con Toyota per nuovo veicolo commerciale - InvestingItalia : Stellantis amplia partnership con Toyota, nuovo veicolo commerciale di grandi dimensioni - -

"L'eccellenza operativa è riconosciuta per definizione in questo accordo allargato", ha dichiarato Carlos Tavares, Ceo di. "Grazie a questo terzo grande impegno,dimostra ancora ...Sicosì la partnership tra le due società in vigore già da tempo, e che fino ad oggi ha ... Grazie a questa operazioneintende rafforzare la propria presenza nel mercato europeo dei ...Stellantis fornirà a TME un nuovo veicolo ... delle attività di sviluppo e dei costi di produzione. "Siamo lieti di ampliare questa partnership di successo con l'introduzione di un nuovo veicolo ...TORINO (ITALPRESS) - Dal 1 giugno Paolo Romano sarà il nuovo Direttore Generale di Stellantis &You Italia. A diretto riporto di Anne Abboud, ...