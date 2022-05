Stefano De Martino: «Vado dallo psicologo tutte le settimane, è stupido non dedicarsi alla salute mentale» (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervista Stefano De Martino. Dice di vivere le critiche come un’occasione di crescita. Gli viene chiesto se lo penalizza di più l’aspetto o l’età. Risponde: «Credo che siano strettamente collegati. Quando avrò qualche capello bianco in più e più ore di dirette sulle spalle sarà più facile scardinare il cliché. Resterò un giovane conduttore fino a 55 anni, i tempi in Italia sono questi. Mi prenderò il lusso di essere un debuttante per altri 20 anni: mi concederanno qualche errore in più». È scaramantico? «Ho piccole manie: indosso sempre prima la scarpa sinistra e poi la destra; sulle scalette uso solo l’evidenziatore giallo di un certo tipo». Che infanzia ha avuto? «Il primo ricordo che ho è del mare e del lido, ogni anno la mia famiglia prendeva una cabina di legno. Posso ancora sentire l’odore delle stuoie di vimini che mia ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 30 maggio 2022) Il Corriere della Sera intervistaDe. Dice di vivere le critiche come un’occasione di crescita. Gli viene chiesto se lo penalizza di più l’aspetto o l’età. Risponde: «Credo che siano strettamente collegati. Quando avrò qualche capello bianco in più e più ore di dirette sulle spalle sarà più facile scardinare il cliché. Resterò un giovane conduttore fino a 55 anni, i tempi in Italia sono questi. Mi prenderò il lusso di essere un debuttante per altri 20 anni: mi concederanno qualche errore in più». È scaramantico? «Ho piccole manie: indosso sempre prima la scarpa sinistra e poi la destra; sulle scalette uso solo l’evidenziatore giallo di un certo tipo». Che infanzia ha avuto? «Il primo ricordo che ho è del mare e del lido, ogni anno la mia famiglia prendeva una cabina di legno. Posso ancora sentire l’odore delle stuoie di vimini che mia ...

