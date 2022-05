Stefano De Martino | ‘salta’ il matrimonio con Belen | ‘Non ci risposeremo’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 30 maggio 2022) La storia d’amore traDeè una delle storie che in questi anni ha fatto più sognare. Tira e molla continui. Litigi. Continui riavvicinamenti. E alla fine famiglia. L’amore per il loro figlio Santiago non li ha mai realmente separati, nonostante i periodi difficili. Da poco sono girate alcune voci di un secondo loroaveva infatti rimesso la fede e tante, tantissime, le segnalazioni del loro rientro. Ora, altre novità. Non smetteranno mai di sorprenderci. Leggi anche:non condurrà più il programma. Al suo posto una figlia d’arteinsieme Prima sono stati visti con il loro figlio Santiago. Alcuni hanno pensato che non significasse niente, altri, i più attenti, avevano già capito. Infatti, ...