Stefano De Martino diretto su Belen | “Non la risposerò perchè …”

Leggi su baritalianews

(Di lunedì 30 maggio 2022)Deè l’ ex ballerino che abbiamo avuto modo di conoscere ad Amici di Maria De Filippi. In questi ultimi giorni pare abbia rilasciato una intervista molto interessante nel corso della quale ha parlato diRodriguez. Non è di certo una novità il fatto che i due siano tornati insieme ormai da qualche mese anche se effettivamente non c’è mai stata alcuna ufficializzazione da parte dell’ uno né da parte dell’altro. Eppure, i due sono stati avvistati in diverse occasioni insieme ed in atteggiamenti piuttosto intimi. Inoltre, sia la showgirl argentina che l’ex ballerino pare che abbiano di tanto in tanto pubblicato qualcosa sui social che ha fatto ben intendere il fatto che fossero di nuovo molto vicini. Ebbene, adesso forse è arrivato il momento perdi uscire allo scoperto. Ma cosa ha ...