Stefano De Martino | confessione a sorpresa su Belen | tutti a bocca aperta

(Di lunedì 30 maggio 2022) Il noto conduttore e ballerinoDesi è lasciato andare a unasuRodriguez: le sue paroleDeesce allo scoperto con la stampa e coni suoi followers, con il ballerino che ha ufficializzato il suo ritorno conRodriguez. Andiamo quindi a vedere le sue parole durante l’intervista al Corriere della Sera. Lo showman esce finalmente allo scoperto (via Screeenshot)Nel corso di questo lunedì 30 maggio,Deha deciso di rilasciare un’intervista al Corriere della Sera. Ovviamente il giornalista non poteva farsi mancare la domanda su quella che agli effetti, fino a poco tempo fa, era ...

Belen Rodriguez ha dovuto fare i conti con un brutto colpo ricevuto daDeche ha subito messo le mani ...In un'intervista al Corriere della Sera,Desi è raccontato senza filtri. Il 32enne campano ha confermato di essere tornato con l'ex moglie Belen Rodriguez . Per quanto riguarda un ipotetico matrimonio - bis, il diretto ...La storia d’amore tra Stefano De Martino e Belen è una delle storie che in questi anni ha fatto più sognare. Tira e molla continui. Litigi. Continui riavvicinamenti. E alla fine famiglia. L’amore per ...Stefano De Martino parla del suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Ecco cosa ha detto sulla possibilità di risposarsi ...