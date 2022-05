Stato e lotta alla mafia, a Monreale se n’è parlato al convegno organizzato dal sindacato di Polizia COISP (Di lunedì 30 maggio 2022) Si è tenuto questa mattina a Monreale, nel trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, il convegno organizzato dal sindacato di Polizia Statale COISP dal titolo “Criminalità organizzata e terrorismo – Strategie di contrasto e prevenzione. Il ruolo della società civile a 30 anni dalle stragi di mafia”. La scelta dove tenere l’evento è caduta sulla città di Monreale in memoria del sacrificio di alcuni rappresentanti dello Stato che in questa terra vennero barbaramente uccisi. L’aula consiliare del comune ha accolto i numerosi partecipanti, tra esponenti delle forze dell’ordine, ma anche del mondo politico, storico, giudiziario. Si è trattato di un momento di riflessione sull’evoluzione della mafia, a ... Leggi su filodirettomonreale (Di lunedì 30 maggio 2022) Si è tenuto questa mattina a, nel trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, ildaldiStataledal titolo “Criminalità organizzata e terrorismo – Strategie di contrasto e prevenzione. Il ruolo della società civile a 30 anni dalle stragi di”. La scelta dove tenere l’evento è caduta sulla città diin memoria del sacrificio di alcuni rappresentanti delloche in questa terra vennero barbaramente uccisi. L’aula consiliare del comune ha accolto i numerosi partecipanti, tra esponenti delle forze dell’ordine, ma anche del mondo politico, storico, giudiziario. Si è trattato di un momento di riflessione sull’evoluzione della, a ...

