Startup | a DigithON 2022 dal 7 al 10 luglio maratona tra sanità | cybersecurity e metaverso

Roma, 30 mag. (Labitalia) - Si avvia al termine la call for ideas di DigithON 2022, che anche quest'anno sta raccogliendo centinaia di Startup in lizza per partecipare alla più grande maratona digitale italiana, che torna finalmente in presenza dal 7 al 10 luglio alle Vecchie Segherie di Bisceglie. Dopo due anni esclusivamente in live streaming a causa della pandemia, all'edizione n.7 della manifestazione gli inventors potranno nuovamente misurarsi faccia a faccia con le più brillanti realtà del panorama digitale italiano, ampliare il loro network di contatti, sviluppare sinergie e occasioni di collaborazione con le aziende, dialogando in maniera diretta con i principali investitori. Confronto e connessione tra idee innovative e imprese sono da sempre nella mission di DigithON, per ...

