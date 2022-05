Star Wars | le migliori scene con Obi-Wan Kenobi della saga cinematografica

Advertising

teatrolafenice : Usciva oggi nel 1977 'Guerre stellari' secondo George Lucas. Si preparava a diventare uno dei film di maggior incas… - IlCineocchio : Trailer per #StarWars - #TheBadBatch, stagione 2: l'Imperatore semina terrore nella galassia - sehmagazine : ?? #ObiWanKenobi: una storia di rinascita dalla galassia di #StarWars. Dopo il successo di “The Mandalorian” e “The… - cinefilosit : #StarWars: #TheBadBatch: trailer della seconda stagione - glooit : Star Wars Celebration: l’edizione 2023 a Londra, ecco la data leggi su Gloo -

Nel corso dellaCelebration , l'evento ufficiale che commemora il debutto al cinema del primo film del franchise (ovvero Episodio IV), LucasFilm e Disney hanno condiviso un sacco di anticipazioni riguardo i ...Anche il 2022 è un anno all'insegna di. In cantiere, infatti, ci sono diversi progetti legati a film e serie tv, di cui alcune già disponibili e altre che vedremo quanto prima. In ordine di tempo, ricordiamo che venerdì 27 ...È uno dei personaggi più amati della saga di Star Wars, uno degli ultimi Jedi e, forse, secondo soltanto a Yoda: è Obi-Wan Kenobi. Egli è ora protagonista di una nuova serie, da poco ...Star Wars Celebration ritorna in Europa per l'evento del prossimo anno e precisamente a Londra. Questa sarà la terza volta che si terrà all'ExCel Exhibition Centre di Londra. Star Wars Europe si svolg ...