Star Wars Celebration: anticipazioni sui nuovi progetti Star Wars: Skeleton Crew, Andor, Willow e Indiana Jones 5 (Di lunedì 30 maggio 2022) Star Wars Celebration: Lucasfilm ha presentato i contenuti in arrivo tra cui la nuova serie Star Wars: Skeleton Crew, oltre ad Andor, Willow e Indiana Jones 5 In occasione della Star Wars Celebration ad Anaheim, Lucasfilm ha presentato i nuovi contenuti in arrivo e le numerose sorprese riservate ai partecipanti, tra cui un primo emozionante sguardo alle nuove serie Disney+ Andor e Willow, un’inaspettata anticipazione della terza stagione di The Mandalorian, l’annuncio di Star Wars: ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 30 maggio 2022): Lucasfilm ha presentato i contenuti in arrivo tra cui la nuova serie, oltre ad5 In occasione dellaad Anaheim, Lucasfilm ha presentato icontenuti in arrivo e le numerose sorprese riservate ai partecipanti, tra cui un primo emozionante sguardo alle nuove serie Disney+, un’inaspettata anticipazione della terza stagione di The Mandalorian, l’annuncio di: ...

Advertising

VoceSpettacolo : Lucasfilm ha presentato i nuovi contenuti in arrivo - Tuttoinfor : Il nuovo Star Wars Jedi: Survivor è stato presentato in occasione della Star Wars Celebration e sarà ambientato cin… - LittleA_83 : RT @badtasteit: #TheMandalorian: #Grogu arriva alla #StarWarsCelebration per la gioia dei fan, ecco il video - badtasteit : #TheMandalorian: #Grogu arriva alla #StarWarsCelebration per la gioia dei fan, ecco il video - shotow_ : La Star Wars Celebration 2023 a Londra watch me spendere tutti i miei soldi per andarci ?? -