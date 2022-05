Sport: Malagò, 'ruolo Coni non completato con giuste responsabilità e competenze' (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Oggi il ruolo del Coni, sai benissimo che non è stato completato con la giusta puntualizzazione di oneri e onori, responsabilità e competenze. Questo è, da parte della politica un grandissimo errore, che è stato fatto. Lo dico senza nessun interesse personale, io ho un ruolo di passaggio". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, nel suo intervento in video collegamento al convegno ‘Lo Sport muove il Paese', organizzato presso la Camera di Commercio di Roma. "Abbiamo avuto qualche contenzioso ma sempre nel massimo rispetto. Ricordo il giorno dopo che venni da me e ci parlammo in cui ti dissi, 'non hai idea in che situazione ti ritrovi' e non era ancora esploso il covid nella sua complessità. ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Oggi ildel, sai benissimo che non è statocon la giusta puntualizzazione di oneri e onori,. Questo è, da parte della politica un grandissimo errore, che è stato fatto. Lo dico senza nessun interesse personale, io ho undi passaggio". Lo ha detto il presidente del, Giovanni, nel suo intervento in video collegamento al convegno ‘Lomuove il Paese', organizzato presso la Camera di Commercio di Roma. "Abbiamo avuto qualche contenzioso ma sempre nel massimo rispetto. Ricordo il giorno dopo che venni da me e ci parlammo in cui ti dissi, 'non hai idea in che situazione ti ritrovi' e non era ancora esploso il covid nella sua complessità. ...

