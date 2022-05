Sport: Cozzoli, 'Spadafora ha gestito bene crisi Covid' (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - “Abbiamo condiviso insieme una stagione difficilissima, drammatica. Spadafora ha gestito bene la crisi Covid, prevedendo risorse che mai lo Sport italiano aveva avuto, sono arrivati 1,3 miliardi di euro". Lo ha detto Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, durante il convegno “Lo Sport muove il Paese. Persone, Territorio, Economia” organizzato presso la Camera di Commercio di Roma. "Ti ringrazio per avermi dato questa opportunità, ho fatto delle scelte di vita per accettare questa sfida", ha aggiunto Cozzoli rivolgendosi all'ex ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. "Sport e Salute è nata per rimediare ad un gap storico che ci ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - “Abbiamo condiviso insieme una stagione difficilissima, drammatica.hala, prevedendo risorse che mai loitaliano aveva avuto, sono arrivati 1,3 miliardi di euro". Lo ha detto Vito, presidente e ad die Salute, durante il convegno “Lomuove il Paese. Persone, Territorio, Economia” organizzato presso la Camera di Commercio di Roma. "Ti ringrazio per avermi dato questa opportunità, ho fatto delle scelte di vita per accettare questa sfida", ha aggiuntorivolgendosi all'ex ministro delloVincenzo. "e Salute è nata per rimediare ad un gap storico che ci ...

