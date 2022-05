Advertising

fanpage : Restano ancora in gravi condizioni, tra la vita e la morte, Michele Di Palma, 18 anni compiuti lo scorso 26 maggio,… - infoitinterno : Qualiano, sparatoria davanti un bar: fuori pericolo 3 dei 4 giovani feriti nell'agguato uno è grave - partenopeoswiss : RT @mattinodinapoli: Sparatoria a Qualiano, il killer confessa ma tace sul movente: ?vendetta dopo un incidente stradale? - VincePerfetto : RT @puntomagazine: Sparatoria a Qualiano. Il Fermato avrebbe sottratto la pistola ad una guardia giurata per poi fare fuoco sui ragazzi che… - infoitinterno : Sparatoria a Qualiano, il killer confessa ma tace sul movente: ?vendetta dopo un incidente stradale? -

Ancora un gravissimo episodio di violenza nel Napoletano. Ma come si può chiedere un'attività di repressione quando la 'criminalità' è ...Ha ammesso di essere stato lui a sparare, la notte tra sabato e domenica scorsi, contro gli avventori di un bar di, in provincia di Napoli, scatenando un fuggi - fuggi generale e lasciando a terra quattro feriti, uno dei quali è ancora in condizioni gravissime: è chiuso nel carcere napoletano di ...Non è più in pericolo di vita Castrese D’Alterio, uno dei 4 giovani colpiti nell’agguato scattato la notte tra sabato e domenica scorsi davanti a un bar di Qualiano. Michele Di Palma, l’altro ferito ...A sparare è stato Marco Bevilacqua, il 37enne intercettato dai carabinieri subito dopo l’agguato. Gli investigatori non escludono che quelle ferite possano essere riconducibili ad una lite violenta pr ...