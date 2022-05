Spada azzurra | in Coppa del Mondo l’Italia maschile è quarta

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 30 maggio 2022) Nel giorno della gara a squadre della tappa dideldia Tbilisi il team italiano composto da Davide Di Veroli, Federico Vismara, Gabriele Cimini e Valerio Cuomo si è fermato a un passo dal podio, chiudendo al quarto posto. Gli azzurri nel tabellone dei 16 hanno vinto 44-41 contro la Cina, mentre al turno successivo sono riusciti a battere la Corea all’ultima stoccata alla priorità 43-42. Giunti in semifinale i ragazzi del commissario tecnico Dario Chiadò sono poi stati superati dalla Francia 44-41 dopo un assalto che, fino all’inizio dell’ultima frazione, era in esatta parità. Nel match valido per il terzo posto il quartetto italiano ha sfidato l’Ungheria, ma non è riuscito a conquistare il podio, superato 44-38 dal team magiaro. A Katowice, invece,femminile ha ...