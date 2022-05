Sorpresa GF Vip, “Sta nascendo una nuova coppia”: spunta l’indizio che li smaschera (Di lunedì 30 maggio 2022) Un ex volto del “GF Vip” torna al centro di insistenti rumors: il gesto sui social non è passato inosservato, nuova coppia in vista? Alfonso Signorini del GF Vip (fonte youtube)Il “GF Vip” è stato spesso una fucina di passioni e relazioni tra i protagonisti del noto format di Canale 5. Negli anni molte coppie di vipponi sono nate sotto le telecamere; alcuni di essi sono usciti dalla casa di Cinecittà mano nella mano, altre sono scoppiate ben prima del termine del programma. Un’ex protagonista del reality sta nelle ultime ore fomentando insistenti rumors nel web: anche i Vip si scambiano tra loro like tattici e carinerie ambigue sui social: vediamo di chi si tratta. Paola Di Benedetto: l’ex vincitrice del GF Vip ha un filarino con Rkomi? Paola Di Benedetto (fonte youtube)La modella vicentina Paola Di Benedetto ha ... Leggi su ck12 (Di lunedì 30 maggio 2022) Un ex volto del “GF Vip” torna al centro di insistenti rumors: il gesto sui social non è passato inosservato,in vista? Alfonso Signorini del GF Vip (fonte youtube)Il “GF Vip” è stato spesso una fucina di passioni e relazioni tra i protagonisti del noto format di Canale 5. Negli anni molte coppie di vipponi sono nate sotto le telecamere; alcuni di essi sono usciti dalla casa di Cinecittà mano nella mano, altre sono ste ben prima del termine del programma. Un’ex protagonista del reality sta nelle ultime ore fomentando insistenti rumors nel web: anche i Vip si scambiano tra loro like tattici e carinerie ambigue sui social: vediamo di chi si tratta. Paola Di Benedetto: l’ex vincitrice del GF Vip ha un filarino con Rkomi? Paola Di Benedetto (fonte youtube)La modella vicentina Paola Di Benedetto ha ...

