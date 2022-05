“Sono nella mer**…”. Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni costretto a chiarire. E salta tutto (Di lunedì 30 maggio 2022) Isola dei Famosi, Alessandro Iannoni salta diretta. Così con molta probabilità. Quella di stasera sarà una puntata dai toni fortissimi: cinque in nomination ed Estefania che sembra la candidata migliore per lasciare la Palapa. Sull’altra spiaggia potrebbe trovare Roger Balduino, con il quale era nata una storia d’amore poi naufragata ed oggetto di pesanti critiche tra cui quelle di Vladimir Luxuria. Meno di sette giorni fa infatti Vladimir aver risposto a tono davanti alle accuse di Estefania. Estefania che, nel dettaglio, aveva accusato Roger di essere un doppiogiochista. “Estefania sai come si dice? Il bue che dice cornuto all’asino. Vuoi farci credere che sia stato Roger ad aver voluto tutta questa cosa? Perché non hai chiesto scusa anche tu al gruppo per questa macchinazione che avete fatto?”. E ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 30 maggio 2022)deidiretta. Così con molta probabilità. Quella di stasera sarà una puntata dai toni fortissimi: cinque in nomination ed Estefania che sembra la candidata migliore per lasciare la Palapa. Sull’altra spiaggia potrebbe trovare Roger Balduino, con il quale era nata una storia d’amore poi naufragata ed oggetto di pesanti critiche tra cui quelle di Vladimir Luxuria. Meno di sette giorni fa infatti Vladimir aver risposto a tono davanti alle accuse di Estefania. Estefania che, nel dettaglio, aveva accusato Roger di essere un doppiogiochista. “Estefania sai come si dice? Il bue che dice cornuto all’asino. Vuoi farci credere che sia stato Roger ad aver voluto tutta questa cosa? Perché non hai chiesto scusa anche tu al gruppo per questa macchinazione che avete fatto?”. E ...

Advertising

RealPiccinini : Se il migliore del Real Madrid è stato Courtois vuol dire che il Liverpool meritava qualcosa in più. Le finali sono… - pisto_gol : Follia in Francia : Il #saintetienne retrocede nella serieB francese, i suoi tifosi invadono il campo lanciando ra… - chetempochefa : 'Come Elvis ho messo tutte le emozioni che avevo nella musica. Ho preso queste emozioni,mi sono seduto al piano e h… - bluebox82 : A Rozzano(prov.di Milano)hanno ritardo nella gestione delle pratiche di MESI e c'è solo un addetto che se ne occupa… - NardelliVince : @87_smi @cesaregagliani @Corriere Non accuso nessuno, sennò di imporre i propri interessi ad alleati che sono lì co… -