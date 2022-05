“Sono nella me**a!”: Alessandro Iannoni si sfoga in diretta, brutto guaio per colpa dell’Isola (Di lunedì 30 maggio 2022) Alessandro Iannoni lascia l’Isola dei Famosi e poi si sfoga sui social network: avrebbe dovuto abbandonare prima… adesso si trova in un brutto guaio Alessandro Iannoni (Instagram)Il figlio di Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni, aveva già raccontato a Ilary Blasi di dover lasciare la gara dell’Isola dei Famosi prima del tempo. Il pubblico si è lamentato spesso per il comportamento morboso adottato dalla madre durante tutto il periodo in Honduras, Alessandro però ha spiegato più volte di esserci ormai abituato in quanto, vivendo sotto il tetto genitoriale, è costretto ad avere la pressione costante di Carmen e delle sue raccomandazioni. Anche il padre del ragazzo a questo proposito ha sottolineato che ... Leggi su direttanews (Di lunedì 30 maggio 2022)lascia l’Isola dei Famosi e poi sisui social network: avrebbe dovuto abbandonare prima… adesso si trova in un(Instagram)Il figlio di Carmen Di Pietro,, aveva già raccontato a Ilary Blasi di dover lasciare la garadei Famosi prima del tempo. Il pubblico si è lamentato spesso per il comportamento morboso adottato dalla madre durante tutto il periodo in Honduras,però ha spiegato più volte di esserci ormai abituato in quanto, vivendo sotto il tetto genitoriale, è costretto ad avere la pressione costante di Carmen e delle sue raccomandazioni. Anche il padre del ragazzo a questo proposito ha sottolineato che ...

