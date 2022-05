Solin e le nuove scoperte epigrafiche | “A Benevento tante nuove iscrizioni”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 30 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti- Una mattinata a Palazzo Paolo V incentrata sul fascino, il mistero e lo studio delle epigrafi dipresenti su palazzi e ambienti vari. Un seminario, organizzato dall’associazione degli Amici del Museo con il patrocinio del Comune di, in cooperazione con il Liceo Classico “Giannone” e l’Istituto Tecnico “Alberti” ha aperto un ampio dibattito di alto profilo scientifico sul cospicuo patrimonio lapideo di cui la città è ricca. In città di contano almeno un migliaio di pietre scolpite condi varia natura e diverso significato risalenti per lo più all’epoca romana e che costituiscono parte integrante dalla nostra storia. Queste epigrafi sono state spesso ricollocate, dopo l’abbattimento dell’edificio cui erano in origine destinate, in altri ambienti spesso ...