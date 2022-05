Simone Di Pasquale, con la voce rotta dal pianto: la confessione dopo Ballando (Di lunedì 30 maggio 2022) Simone Di Pasquale dopo l’esperienza di Ballando con le stelle ha rilasciato una confessione straziante. Ecco che cosa ha detto il ballerino. L’insegnante di danza è stato il primo, in coppia con Borselli a ballare al dancing show di Milly Carlucci, durante l’edizione d’esordio del talent. Simone-Di-Pasquale-Altranotizia-(Fonte: Google)Simone Di Pasquale tra le lacrime ha confessato le sue emozioni. Scopriamo quali sono state le sue parole. Simone Di Pasquale, la confessione tra le lacrime Simone Di Pasquale ha sempre vissuto una vita a ritmo di danza. Ha cominciato a soli 10 anni, a gareggiare in competizioni di danza sportiva di ... Leggi su altranotizia (Di lunedì 30 maggio 2022)Dil’esperienza dicon le stelle ha rilasciato unastraziante. Ecco che cosa ha detto il ballerino. L’insegnante di danza è stato il primo, in coppia con Borselli a ballare al dancing show di Milly Carlucci, durante l’edizione d’esordio del talent.-Di--Altranotizia-(Fonte: Google)Ditra le lacrime ha confessato le sue emozioni. Scopriamo quali sono state le sue parole.Di, latra le lacrimeDiha sempre vissuto una vita a ritmo di danza. Ha cominciato a soli 10 anni, a gareggiare in competizioni di danza sportiva di ...

Advertising

SalernoEconomy : La rubrica del lunedì. Il 'Punto di Arpocrate' di Pasquale Persico. 'Il Festival di Trento, la buona economia e Sim… - angelosoricaro : se avesse condotto milly a fare le stand in avremmo avuto simone di pasquale per la svizzera, sara di vaira per la… - StaserasolounTG : RT @BabboleoNews: #AlessioScalamandré si è accanito contro il padre, colpendolo mentre era ormai inerme, insieme al fratello Simone uccise… - Maria_Grazia_24 : - buongiorno bellissimo mi è piaciuto però ?? -Manuel che parla con i ragazzi ? -la chat tra Simone e Manuel ???? -And… - BabboleoNews : #AlessioScalamandré si è accanito contro il padre, colpendolo mentre era ormai inerme, insieme al fratello Simone u… -