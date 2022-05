Silvio Berlusconi porta in Serie A il Monza. Vittoria del campionato e Coppa dei Campioni i prossimi traguardi per il Presidente (Di lunedì 30 maggio 2022) Silvio Berlusconi torna ad occupare le prime pagine. Stavolta non per vicende politiche, giudiziarie, sentimentali. Silvio Berlusconi torna nel suo habitat sportivo, uno degli ambiti dai quali ha ottenuto maggiori soddisfazioni. Con la direzione del fido Adriano Galliani, Silvio Berlusconi ha conquistato la promozione in Serie A per il Monza. E’ la prima volta che il club brianzolo rilevato da Silvio Berlusconi conquista il massimo campionato nella sua storia più che secolare. Quello che in principio sembrava un passatempo di Silvio Berlusconi è diventata una sfida sportiva importante. Il Monza nel prossimo ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 30 maggio 2022)torna ad occupare le prime pagine. Stavolta non per vicende politiche, giudiziarie, sentimentali.torna nel suo habitat sportivo, uno degli ambiti dai quali ha ottenuto maggiori soddisfazioni. Con la direzione del fido Adriano Galliani,ha conquistato la promozione inA per il. E’ la prima volta che il club brianzolo rilevato daconquista il massimonella sua storia più che secolare. Quello che in principio sembrava un passatempo diè diventata una sfida sportiva imnte. Ilnel prossimo ...

