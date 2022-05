**Sicilia: Letta, 'sì a primarie, da qui grande messaggio unità progressisti'** (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Le amministrative saranno tappa di avvicinamento per le regionali in Sicilia. Per noi le primarie e questa forma di coinvolgimento dei cittadini è il modo migliore per scegliere una candidata o un candidato. Dalla Sicilia verrà un grande messaggio di unità nazionale dei progressisti". Così Enrico Letta a Messina. Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag. (Adnkronos) - "Le amministrative saranno tappa di avvicinamento per le regionali in Sicilia. Per noi lee questa forma di coinvolgimento dei cittadini è il modo migliore per scegliere una candidata o un candidato. Dalla Sicilia verrà undinazionale dei". Così Enricoa Messina.

Advertising

Linkiesta : Il terrificante ritorno della vocazione giustizialista del Pd La decisione di #Letta di votare no ai 5 referendum… - ELiberati : RT @mariolavia: ===5 No ai referendum e patto siciliano con Conte: l’improvvisa involuzione giustizialista del Pd di Letta - TV7Benevento : **Sicilia: Letta, 'sì a primarie, da qui grande messaggio unità progressisti'** - - palermo24h : Letta spinge De Domenico Franco sarà un grande sindaco di Messina. La Sicilia fondamentale - Ninabazz3 : RT @nabu65: @SimonellaD @ItaliaViva @matteorenzi @Ettore_Rosato @TeresaBellanova Scusa ma non capisco proprio Se è come dici tu dovresti es… -