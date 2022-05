Si ha voglia di relax, basta pensieri, anche se per pochi giorni. E che sia mare, montagna o città d’arte, la meta sarà comunque il più vicino possibile a casa (Di lunedì 30 maggio 2022) Il ponte del 2 giugno, la Festa della Repubblica, muoverà 13 milioni di italiani, che ormai da qualche mese, hanno ricominciato a viaggiare. In questa occasione, però, la maggior parte, oltre l’87% resterà nel Belpaese, scegliendo un turismo di prossimità. E stando ai dati raccolti da Trainline, si è registrato un aumento del 486% nel numero di passeggeri dei treni rispetto ai giorni tra il 2 e il 6 giugno 2021 (la festività cadde di mercoledì, non giovedì come quest’anno), con un incremento del 56% nel numero di passeggeri rispetto alla settimana appena conclusasi, quella de 25-29 maggio 2022. ... Leggi su iodonna (Di lunedì 30 maggio 2022) Il ponte del 2 giugno, la Festa della Repubblica, muoverà 13 milioni di italiani, che ormai da qualche mese, hanno ricominciato a viaggiare. In questa occasione, però, la maggior parte, oltre l’87% resterà nel Belpaese, scegliendo un turismo di prossimità. E stando ai dati raccolti da Trainline, si è registrato un aumento del 486% nel numero di passeggeri dei treni rispetto aitra il 2 e il 6 giugno 2021 (la festività cadde di mercoledì, non giovedì come quest’anno), con un incremento del 56% nel numero di passeggeri rispetto alla settimana appena conclusasi, quella de 25-29 maggio 2022. ...

Advertising

SimonaSr29 : RT @MarabottiMarco: Oggi non ho voglia di discussioni su mascherine, covid, guerra. Condivido un'immagine di relax #Castiglioncello https:/… - Agricolturabio1 : RT @MarabottiMarco: Oggi non ho voglia di discussioni su mascherine, covid, guerra. Condivido un'immagine di relax #Castiglioncello https:/… - MarabottiMarco : Oggi non ho voglia di discussioni su mascherine, covid, guerra. Condivido un'immagine di relax #Castiglioncello - StefanoNeno86 : Relax, voglia di alzarsi? Pari a zero, ma… proposte? -