Sesto pacchetto sanzioni | von der Leyen | Accordo lontano ma sono fiduciosa | E Orban attacca | Commissione Ue irresponsabile

(Di lunedì 30 maggio 2022) Kiev: Mosca ha rubato quasi mezzo mln tonnellate di grano. Erdogan chiama Putin e Zelensky: 'Dovete parlarvi'. Lavrov: 'La priorità è liberare Donetsk e Lugansk. Le porte per il dialogo non...

"Se ci troviamo in questa situazione è colpa della Commissione Europea, che ha presentato ildi sanzioni senza prima avere l'accordo degli stati membri, un modo di fare irresponsabile". Lo ha detto il premier ungherese Viktor Orban. .La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha commentato: "Suldi sanzioni abbiamo lavorato duramente, si sono fatti passi avanti ma non siamo ancora alla meta: ho ...E ancora niente accordo tra i Paesi Ue sul sesto pacchetto di sanzioni contro Mosca per l’invasione dell’Ucraina. La riunione di quattro ore degli ambasciatori presso la Ue ieri non ha permesso di ...''Sul sesto pacchetto di sanzioni contro la Russia i Paesi europei hanno fatti passi avanti ma non siamo ancora alla meta'', ha detto il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.