Serie A2 femminile di pallanuoto, secondo KO per la Napoli Nuoto: azzurre sempre prime (Di lunedì 30 maggio 2022) Serie A2 femminile di pallaNuoto: la Napoli Nuoto perde 14-12 in casa di Cosenza ma conserva la vetta della classifica. Seconda sconfitta stagionale e prima lontano da casa per la Napoli Nuoto in casa della pallaNuoto Cosenza al termine di una sfida molto equilibrata. Le azzurre nonostante l’ottima prova di Camilla Sgrò in fase realizzativa Leggi su 2anews (Di lunedì 30 maggio 2022)A2di: laperde 14-12 in casa di Cosenza ma conserva la vetta della classifica. Seconda sconfitta stagionale e prima lontano da casa per lain casa dellaCosenza al termine di una sfida molto equilibrata. Lenonostante l’ottima prova di Camilla Sgrò in fase realizzativa

Advertising

imperianews_it : Pallanuoto, Serie A2 femminile. Rari Nantes Imperia si ferma a Torino (8-7) dopo una partita combattuta - CominciaAdesso : RT @Casti_F: Comunicazione di servizio: il CS Lebowski femminile è promosso in Serie C. - Ggmar00 : Ah comunque 3 episodes in e il cast femminile sta portando avanti tutta la serie, come (quasi) sempre - matteomorotti : RT @Volley_Addicted: #Fipav #VolleyAddicted #PlayOffB2f CLERICIAUTO CABIATE 3 CMBS RIO 0 Serie B2 Femminile 2021/22 - PlayOff Promozione C… - Volley_Addicted : #Fipav #VolleyAddicted #PlayOffB2f CLERICIAUTO CABIATE 3 CMBS RIO 0 Serie B2 Femminile 2021/22 - PlayOff Promozion… -