Sei Sorelle | nuova fiction Rai 1 di pomeriggio | di cosa parla? Trama

(Di lunedì 30 maggio 2022) Da lunedì 30 maggio 2022, andrà in onda la soap spagnola Sei: scopriamo ladella nuovo appuntamento fisso deldi Rai 1! Leggi anche: SeiRai 1, oggi prima puntata: quando inizia? Orario,, cast, quante puntate, anticipazioni Sei: quando va in onda? Giorno, canale, dove vederlo in tv Sei...

Advertising

zazoomblog : Sei Sorelle Rai 1 oggi prima puntata: quando inizia? Orario trama cast quante puntate anticipazioni - #Sorelle… - AgenziaASI : Sorelle ferite con acido, Nappi (Lega): a Napoli scenari da Kabul, Lamorgese dove sei? - SMSNEWSOFFICIAL : Dal 30 maggio alle 16 su Rai 1 va in onda la soap spagnola #Seisorelle - Agenparl : Sorelle ferite con acido, Nappi (Lega): a Napoli scenari da Kabul, Lamorgese dove sei?) - - KarloLanna : #SeiSorelle è la nuova soap-opera di 'importazione' che debutta su Rai Uno -

A partire dalle 15:55 e dal lunedì al venerdì è tempo di conoscere la storia di. La soap - opera in costume arriva direttamente dalla Spagna per raccontare una storia di riscatto al ...La serie, ambientata nella Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delleSilva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala ...Le due ragazze di 24 e 17 anni non sonno in pericolo di vita e hanno raccontato alla polizia di non conoscere le persone che le hanno aggredite ...Sei Sorelle andrà in onda, dal lunedì al venerdì, ogni primo pomeriggio su Rai 1. La soap spagnola punta a diventare un nuovo appuntamento fisso dei telespettatori del primo canale. Sei Sorelle oggi: ...