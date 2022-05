Sei Sorelle, le anticipazioni del 31 maggio: decisione obbligata (Di lunedì 30 maggio 2022) Le anticipazioni del 31 maggio della nuova soap opera del daytime di Rai 1, Sei Sorelle, in onda al posto de Il Paradiso delle Signore. Nel prossimo episodio di Sei Sorelle, la telenovela spagnola che sostituisce Il Paradiso delle Signore, vedrà fare i conti le Sorelle Terralba con la dura realtà della vita. Seppur appartenenti all’alta società, la vita delle ragazze viene sconvolta da un evento terribile. Sei Sorelle (screenshot)Le sei donne si sono ritrovate sole in un ambiente decisamente ostile. La serie, infatti, è ambientata in Spagna, durante i primi anni del ‘900. Le protagoniste sono tutte donne e vivono in una società che non riconosce loro alcun diritto, come quello di ereditare. Sei Sorelle, le anticipazioni del 31 ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 30 maggio 2022) Ledel 31della nuova soap opera del daytime di Rai 1, Sei, in onda al posto de Il Paradiso delle Signore. Nel prossimo episodio di Sei, la telenovela spagnola che sostituisce Il Paradiso delle Signore, vedrà fare i conti leTerralba con la dura realtà della vita. Seppur appartenenti all’alta società, la vita delle ragazze viene sconvolta da un evento terribile. Sei(screenshot)Le sei donne si sono ritrovate sole in un ambiente decisamente ostile. La serie, infatti, è ambientata in Spagna, durante i primi anni del ‘900. Le protagoniste sono tutte donne e vivono in una società che non riconosce loro alcun diritto, come quello di ereditare. Sei, ledel 31 ...

Advertising

DonnaGlamour : Sei sorelle: dalle anticipazioni a quando va in onda, tutto sulla soap opera di Rai 1 - willtomljnson : @andrea_tomlinsn @neelysth @arieltommoo @bentomlinson__ tu sei mia sorella, neely voleva sapere chi fossero i miei fratelli e sorelle - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: #Napoli come Kabul, con una escalation di violenza e di criminalità impressionante e senza freni. Torno a sottolineare… - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: Quanto si sta registrando nella terza città d’Italia e nella sua provincia è intollerabile e non si può consentire oltr… - Giovann04712430 : RT @severino_nappi: Attendiamo che alle passerelle e alle promesse della #Lamorgese, seguano interventi efficaci in ordine al potenziamento… -