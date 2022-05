Sei Sorelle: cosa sostituisce la nuova telenovela, anticipazioni settimanali e quante puntate ha (Di lunedì 30 maggio 2022) Sei Sorelle: questo pomeriggio inizia una nuova soap su Rai 1. Per la precisione è una telenovela. Vogliamo scoprire qualcosa a riguardo, incluse le prime anticipazioni? Sei Sorelle: a che ora inizia e al posto di cosa “Sei Sorelle” è una telenovela spagnola come per esempio “Una Vita”, “Il Segreto” e la versione originale di “Grand Hotel”. In Italia inizierà oggi alle 15:55 dopo “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone, e al posto delle repliche de “Il Paradiso delle Signore“, della cui 7° stagione sono cominciate le riprese un paio di giorni fa. quante puntate sono? “Sei Sorelle” ha 489 episodi, ognuno di 50 minuti – un’ora. Perciò durerà a lungo. Fino a settembre, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 30 maggio 2022) Sei: questo pomeriggio inizia unasoap su Rai 1. Per la precisione è una. Vogliamo scoprire quala riguardo, incluse le prime? Sei: a che ora inizia e al posto di“Sei” è unaspagnola come per esempio “Una Vita”, “Il Segreto” e la versione originale di “Grand Hotel”. In Italia inizierà oggi alle 15:55 dopo “Oggi è un altro giorno”, condotto da Serena Bortone, e al posto delle repliche de “Il Paradiso delle Signore“, della cui 7° stagione sono cominciate le riprese un paio di giorni fa.sono? “Sei” ha 489 episodi, ognuno di 50 minuti – un’ora. Perciò durerà a lungo. Fino a settembre, ...

