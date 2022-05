Scuolabus si rovescia in Trentino: morto autista, a bordo nessun bambino (Di lunedì 30 maggio 2022) commenta Il conducente di uno Scuolabus è morto in un incidente stradale ad Ala, in Trentino. Il mezzo, che non aveva scolari a bordo, si è rovesciato su un fianco lungo la strada statale 90, nei ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 30 maggio 2022) commenta Il conducente di unoin un incidente stradale ad Ala, in. Il mezzo, che non aveva scolari a, si èto su un fianco lungo la strada statale 90, nei ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Scuolabus si rovescia in Trentino: morto autista, a bordo nessun bambino #trentino #ala #avio… - infoitinterno : Tragico incidente ad Ala: si rovescia uno scuolabus, morto il conducente - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Scuolabus si rovescia in Trentino: morto autista, a bordo nessun bambino #trentino #ala #avio - marianimarcel97 : RT @MediasetTgcom24: Scuolabus si rovescia in Trentino: morto autista, a bordo nessun bambino #trentino #ala #avio - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Scuolabus si rovescia in Trentino: morto autista, a bordo nessun bambino #trentino #ala #avio -