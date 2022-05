Scuola, sciopero nazionale e caos. Nelle stesse ore... "Razza europea": occhio a questa roba (Di lunedì 30 maggio 2022) La Scuola italiana entra in sciopero (in alcuni casi, selvaggio) proprio Nelle ore un nuovo caso agita e imbaRazza il mondo dell'istruzione. Molti studenti lunedì mattina 30 maggio si sono ritrovati gli istituti sbarrati (anche senza informale preavviso, con conseguenti gravi problemi per gli stessi ragazzi e i loro genitori): a scendere in piazza Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief. Circa cento pullman da tutta Italia si sono dati appuntamento in piazza Santi Apostoli a Roma dove si terrà una manifestazione dalle 10. Gli organizzatori si aspettano un'alta partecipazione alla protesta conto la riforma della Scuola.. "In risposta al divieto di manifestare presso Montecitorio, dove è in discussione un decreto che, se non sarà modificato, farà arretrare i diritti e le tutele dei lavoratori della ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 maggio 2022) Laitaliana entra in(in alcuni casi, selvaggio) proprioore un nuovo caso agita e imbail mondo dell'istruzione. Molti studenti lunedì mattina 30 maggio si sono ritrovati gli istituti sbarrati (anche senza informale preavviso, con conseguenti gravi problemi per gli stessi ragazzi e i loro genitori): a scendere in piazza Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief. Circa cento pullman da tutta Italia si sono dati appuntamento in piazza Santi Apostoli a Roma dove si terrà una manifestazione dalle 10. Gli organizzatori si aspettano un'alta partecipazione alla protesta conto la riforma della.. "In risposta al divieto di manifestare presso Montecitorio, dove è in discussione un decreto che, se non sarà modificato, farà arretrare i diritti e le tutele dei lavoratori della ...

Advertising

fattoquotidiano : SCUOLA IN SCIOPERO I fondi sono sempre in calo: l’incremento degli stipendi si paga con meno personale. E i concors… - repubblica : Scuola, domani lo sciopero nazionale contro la riforma. A rischio le lezioni: attesa un'alta adesione. I docenti in… - StefanoFassina : Domani 30/5, sciopero scuola. È sacrosanto perché anche il Governo Draghi continua l’aziendalizzazione della scuola… - noxruit : RT @vimmru: Oggi #sciopero del Comparto Istruzione e Ricerca - Settore #Scuola. (troppo lungo per un tiggì) - musicadinverno : alla fine non solo a scuola c'è stato sciopero ma hanno scioperato anche gli autobus perciò ho fatto bene a svegliarmi ora ?? -