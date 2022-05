Scuola, oggi 30 maggio è sciopero nazionale (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – sciopero nazionale della Scuola, oggi 30 maggio. A scendere in piazza sono Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief. L’appuntamento è a Roma, in piazza Santi Apostoli, alle 10. Nessuna risposta, lamentano i sindacati di categoria, è giunta in merito alle richieste delle organizzazioni sindacali di modifica del DL 36 su formazione e reclutamento. “Su tre punti essenziali – affermano i segretari generali di Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams – è mancata ogni forma di possibile mediazione: lo stralcio completo delle disposizioni di legge che incidono sulla libera contrattazione; l’individuazione di risorse finanziarie adeguate per procedere al rinnovo contrattuale; la stabilizzazione del personale precario che viene enormemente ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) –della30. A scendere in piazza sono Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief. L’appuntamento è a Roma, in piazza Santi Apostoli, alle 10. Nessuna risposta, lamentano i sindacati di categoria, è giunta in merito alle richieste delle organizzazioni sindacali di modifica del DL 36 su formazione e reclutamento. “Su tre punti essenziali – affermano i segretari generali di Flc Cgil, Cisl, Uil, Snals Confsal, Gilda Unams – è mancata ogni forma di possibile mediazione: lo stralcio completo delle disposizioni di legge che incidono sulla libera contrattazione; l’individuazione di risorse finanziarie adeguate per procedere al rinnovo contrattuale; la stabilizzazione del personale precario che viene enormemente ...

