Advertising

orizzontescuola : Scuola: genitori, giocate le vostre carte. Lettera - davidecenci72 : perche piu di centomila genitori idioti senza mascherina al concerto di #vasco (iltossico) e i loro figli a scuola… - educhiamociblog : Lo ripeto sempre…#Tutordsa#figli#consulenzapedagogica#famiglia #società#adolescenti#genitori#scuola - davidecenci72 : RT @davidecenci72: Lo dico a tutti i #genitori che sono al #concerto di quell’escremento della società dal nome #vasco #rossi, voi che vi a… - Roberto007247 : @nabu65 @MimmoGigliotti la colpa degli alunni più ignoranti d'Europa è dei decreti che permettono ai genitori di c… -

Orizzonte Scuola

Finita lamedia ed essendo stata soppressa l'istituzione slovena, frequenta, per volontà dei, il seminario di Capodistria, che non termina, anche se continua a studiare teologia a ...... in quattro ore di tempo, partendo da una sollecitazione, fornita dallapromotrice del ... Lucia Collerone ha voluto leggere la toccante lettera deiche esprimevano il desiderio di ... Scuola: genitori, giocate le vostre carte. Lettera I ragazzi hanno avuto modo di incontrare e conoscere gli operatori che lavorano sulla strada e prestano il proprio servizio quotidianamente a beneficio dei cittadini ...Per comprendere il significato dei tagli trovati sulla pelle della piccola, gli investigatori hanno chiesto la consulenza di un traduttore cinese, che ha confermato la corrispondenza delle ferite con ...