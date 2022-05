Scuola | bambini condannati a respirare male

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 maggio 2022) – La mascherina anti-covid, chiamata anche mascretina o museruola, serve soltanto a fare danni alla respirazione, favorendo la moltiplicazione dei germi espirati e ri-respirati. Adesso lo dice, pensate un po’, addirittura la scienza. Il governo ha tolto l’obbligo quasi dappertutto, ma ha dimenticato di toglierlo nelle scuole, dove isoffrono doppiamente per il caldo e per la respirazione. Il governo, però, bisogna capirlo, non ha tempo per dire “Toglietevela!”. Prima deve risolvere problemi più urgenti, come per esempio la guerra in Ucraìna, la fame nel mondo, l’aumento degli stipendi dei parlamentari, l’approvazione delle linee guida e del nuovo vaccino per il vaiolo delle scimmie e tanti altri. Le museruole possono aspettare. (Ard)