Sconcerti: “Se il Napoli non sbaglia mercato può raggiungere le grandi d’Europa” (Di lunedì 30 maggio 2022) Mario Sconcerti parla del Napoli e della crescita del club: “Se non sbaglia mercato può avvicinarsi alle grandi d’Europa“. Nel suo editoriale per calciomercato.com, Sconcerti scrive: “Ho visto molte belle squadre lungo la Champions, nessuna ottima. C’è molta qualità individuale, ma anche molta tattica. Questo ha un po’ abbassato il livello generale. Il Liverpool non ha più per esempio profondità di gioco, pressa molto ma oggi lo fanno tutti, e quasi dovunque si è imparato a palleggiare. Il Liverpool vero, era una squadra che aggrediva e andava a cento all’ora. Ora pressa. Anche per questo alla fine una squadra italiana con individualità importanti è riuscita a vincere. La vittoria del Real è un segnale per tutti“. Poi aggiunge: “La bravura dei ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 30 maggio 2022) Marioparla dele della crescita del club: “Se nonpuò avvicinarsi alle“. Nel suo editoriale per calcio.com,scrive: “Ho visto molte belle squadre lungo la Champions, nessuna ottima. C’è molta qualità individuale, ma anche molta tattica. Questo ha un po’ abbassato il livello generale. Il Liverpool non ha più per esempio profondità di gioco, pressa molto ma oggi lo fanno tutti, e quasi dovunque si è imparato a palleggiare. Il Liverpool vero, era una squadra che aggrediva e andava a cento all’ora. Ora pressa. Anche per questo alla fine una squadra italiana con individualità importanti è riuscita a vincere. La vittoria del Real è un segnale per tutti“. Poi aggiunge: “La bravura dei ...

Advertising

napolipiucom : Sconcerti: 'Se il Napoli non sbaglia mercato può raggiungere le grandi d'Europa' #CalcioNapoli #napoli #Sconcerti… - evivanco7 : RT @cmdotcom: Un cappuccino con #Sconcerti: #Champions: se non sbagliano mercato, #Milan, #Inter e #Napoli sono vicini alle big d’Europa ht… - CalcioOggi : Un cappuccino con Sconcerti: Champions: se non sbagliano mercato, Milan, Inter e Napoli sono vicini alle big d’Euro… - cmdotcom : Un cappuccino con #Sconcerti: #Champions: se non sbagliano mercato, #Milan, #Inter e #Napoli sono vicini alle big d… - Spazio_Napoli : Parole al miele quelle di Mario #Sconcerti per Davide #Ancelotti, vice di Carlo nella sua esperienza in azzurro ???… -