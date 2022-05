Sclerosi multipla | il 30 maggio la Giornata mondiale | cure efficaci anche a domicilio

(Di lunedì 30 maggio 2022) (Adnkronos) – Ogni forma di, dalla sua manifestazione in età pediatrica fino agli stadi più avanzati di progressione, può essere oggi curata con terapie specifiche da somministrare a casa. All’argomento dellealtamentedisponibili aper l’85% delle diagnosi iniziali è dedicato – in occasione delladella, che si celebra ogni anno del 30– un focus pubblicato sul sito di Alleati per la Salute (www.alleatiperlasalute.it), il portale per l’informazione medico-scientifica realizzato da Novartis. Dopo Fingolimod e Siponimod, con la recente autorizzazione dell’Agenzia del farmaco (Aifa) per il rimborso di Ofatumumab – ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Oggi è la Giornata mondiale della sclerosi multipla. Nel 2021 il 30% dei pazienti affetti da questa patologia ha pe… - bambinogesu : #30maggio #WorldMSDay Il Centro del Bambino Gesù è riferimento nazionale per bambini e ragazzi colpiti da… - Roma : n occasione della Giornata Mondiale della #SclerosiMultipla, ieri e questa sera #AceaGruppo illumina di rosso Palaz… - Valerie22302704 : RT @tartaro7: Oggi è la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. Mi sembra un buon momento per ripostare la mia guida un poco cretina all… - abbanewsInfo : Giornata Sclerosi Multipla. Il PNRR e il potenziamento della sanità territoriale #SclerosiMultipla #WorldMSDay… -

La 'fotografia' aggiornata dei numeri dellain Italia, in particolare sull'andamento dei livelli di cura e inclusione delle oltre 133mila persone che convivono in Italia con questa patologia cronica e con patologie correlate. ...'È con spirito di forte vicinanza che invio il mio saluto in apertura di questo importante convegno promosso dall'Aism nella giornata mondiale dedicata alla. Una patologia cronica e degenerativa, che può manifestarsi sin dalla più giovane età e che costringe a ridefinire le aspettative e ogni progetto di vita di chi ne è colpito e di chi ...(Adnkronos Salute) - Ogni forma di sclerosi multipla, dalla sua manifestazione in età pediatrica fino agli stadi più avanzati di progressione, può essere oggi c ...(Adnkronos) – La ‘fotografia’ aggiornata dei numeri della sclerosi multipla in Italia, in particolare sull’andamento dei livelli di cura e inclusione delle oltre 133mila persone che convivono in ...