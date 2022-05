Sclerosi multipla, Battaglia (Fism): "Compiuti grandi passi avanti nella ricerca" (Di lunedì 30 maggio 2022) "La ricerca sulla Sclerosi multipla ha fatto grandi passi avanti negli ultimi 25 anni con l'obiettivo di favorire la diagnosi precoce e il miglioramento della qualita' della vita dei pazienti". Fare ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) "Lasullaha fattonegli ultimi 25 anni con l'obiettivo di favorire la diagnosi precoce e il miglioramento della qualita' della vita dei pazienti". Fare ...

Advertising

bambinogesu : #30maggio #WorldMSDay Il Centro del Bambino Gesù è riferimento nazionale per bambini e ragazzi colpiti da… - Roma : n occasione della Giornata Mondiale della #SclerosiMultipla, ieri e questa sera #AceaGruppo illumina di rosso Palaz… - medicojunghiano : RT @tartaro7: Oggi è la Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla. Mi sembra un buon momento per ripostare la mia guida un poco cretina all… - rossana_pilloni : Sclerosi multipla, il 30% dei pazienti ha perso il posto lavoro nel 2021 - Sanità - - e_inveceno_ : 30 Maggio Giornata mondiale della sclerosi multipla - Off Topic -