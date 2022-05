Sciopero scuola e trasporto locale del 30 maggio | le cose da sapere

(Di lunedì 30 maggio 2022) La settimana si apre all’insegna di possibili disagi nel settore scolastico e, limitatamente ad alcune città, in quello dei trasporti. In alcuni casi, le agitazioni si protraggono per tutto il giorno mentre in altri solo per qualche ora. Diversi anche i motivi dietro alle proteste

Dopo sette anni dall'ultimocorale, il popolo dellascende in piazza . Flc Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief, che si è aggregata successivamente, chiamano a raccolta docenti, dirigenti ...PER APPROFONDIRE La battaglia sulle mascherine per l'esame Maturità 2022, restano le mascherineil 30 maggio Le case dei bambini e il sogno di Maria Montessori Bianchi; in arrivo 200 ...Quattordici anni fa scesero in piazza 68 docenti su cento e 63 su cento tra docenti, dirigenti e Ata. Sciopero della scuola domani, incertezza per gli studenti alte adesioni anche ad Amalfi e Sorrento ...Oggi lo sciopero nazionale, istituti chiusi e lezioni a singhiozzo in molti Comuni "Adeguamento degli stipendi umiliante e zero risorse per stabilizzare i precari" ...