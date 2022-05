Sciopero scuola 30 maggio, nei comprensivi cancelli chiusi. Alle superiori a scioperare sono stati gli studenti. Alcune testimonianze (Di lunedì 30 maggio 2022) cancelli chiusi in diversi istituti comprensivi e in qualche scuola media, mentre Alle superiori a scioperare sono stati più che altro gli studenti. È il bilancio dello Sciopero della scuola indetto per oggi da Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 maggio 2022)in diversi istitutie in qualchemedia, mentrepiù che altro gli. È il bilancio dellodellaindetto per oggi da Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda. L'articolo .

