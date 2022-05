Sciopero scuola 30 maggio | a rischio le lezioni | attesa un' alta adesione

Advertising

repubblica : Scuola, domani lo sciopero nazionale contro la riforma. A rischio le lezioni: attesa un'alta adesione. I docenti in… - Agenzia_Ansa : Domani sciopero della scuola, prevista un'alta adesione. Cento pullman da tutta Italia a Roma e iniziative locali… - StefanoFassina : Domani 30/5, sciopero scuola. È sacrosanto perché anche il Governo Draghi continua l’aziendalizzazione della scuola… - rosdefilippis : RT @RossellaLatempa: 30/05/22 SCIOPERO GENERALE della Scuola ————— I possibili scenari della riforma del ministro @ProfPBianchi -che taglia… - Giacometta3 : RT @PoliticaPerJedi: Oggi sciopero unitario di tutti i sindacati della scuola contro la riforma che disciplina la formazione dei docenti pe… -

Manifestazione a Roma, attesa dalle sigle sindacali un'alta partecipazione Ènazionale dellaoggi. A scendere in piazza sono Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief. È previsto l'arrivo di un centinaio di pullman da tutti Italia a piazza Santi Apostoli, dove si ...Oggi è la giornata dellonazionale della. A scendere in piazza Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief. E' previsto l'arrivo di un centinaio di pullman da tutta Italia a piazza Santi Apostoli dove si terrà una ...Il sostegno Cgil, le parole di Landini La Cgil sarà a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola nello sciopero di domani, lunedì 30 maggio. Così in una nota il segretario generale della ...(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Oggi è la giornata dello sciopero nazionale della scuola. A scendere in piazza Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief. E' previsto l'arrivo di un centinaio di pullman da tutta ...