Sciopero della scuola. Sindacati in piazza a Roma. Landini: "Basta decreti, governo supponente"

Il ministro Bianchi: "Pandemia e guerra stanno cambiando il modo di imparare. Serve una riflessione sull'età dell'obbligo". Il Pd: "Non sottovalutare il grido di allarme lanciato oggi"

Agenzia_Ansa : Oggi sciopero nazionale della scuola, i docenti scendono in piazza. Si prevede un'alta partecipazione alla manifest… - Agenzia_Ansa : Domani sciopero della scuola, prevista un'alta adesione. Cento pullman da tutta Italia a Roma e iniziative locali… - Corriere : Domani sciopero nazionale della scuola contro la riforma - TV2000it : ??#Sciopero nazionale della #scuola contro la #riforma voluta dal #governo ??A #Roma scendono in piazza… - infoitinterno : La Flc Cgil sullo sciopero della scuola: 'No al decreto 36/2022, vogliamo più personale e meno precariato' -