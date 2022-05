Sciopero della scuola, Anief: “Formazione retribuita, in orario di servizio e senza tagli” (Di lunedì 30 maggio 2022) ROMA – Insegnanti in piazza oggi per uno Sciopero contro la riforma messa in campo dal governo e per “Ricordare al governo che la scuola e’ importante”. Questa la motivazione espressa da Marcello Pacifico presidente di Anief, sindacato dei docenti e formatori: “Noi siamo concordi con la Formazione continua degli insegnanti ma che sia retribuita e in orario di servizio”. Non bisogna formare il personale con i tagli”. E per stabilizzare gli insegnanti “si valorizzino i precari con anni di docenza alle spalle e si permetta ai giovani di entrare a scuola presto con percorsi sicuri e certi”, conclude il presidente Pacifico. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 30 maggio 2022) ROMA – Insegnanti in piazza oggi per unocontro la riforma messa in campo dal governo e per “Ricordare al governo che lae’ importante”. Questa la motivazione espressa da Marcello Pacifico presidente di, sindacato dei docenti e formatori: “Noi siamo concordi con lacontinua degli insegnanti ma che siae indi”. Non bisogna formare il personale con i”. E per stabilizzare gli insegnanti “si valorizzino i precari con anni di docenza alle spalle e si permetta ai giovani di entrare apresto con percorsi sicuri e certi”, conclude il presidente Pacifico. L'articolo L'Opinionista.

