Sciopero 30 maggio | i presidi contro i sindacati | “Solito ritornello | manifestazione populistica | vogliamo insegnanti più preparati”

(Di lunedì 30 maggio 2022)nazionale della scuola: a scendere in piazza sono Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief. Previsto l'arrivo di un centinaio di pullman da tutta Italia per lain piazza Santi Apostoli a Roma. L'articolo .

Advertising

repubblica : Sciopero scuola 30 maggio, a rischio le lezioni: attesa un'alta adesione [di Salvo Intravaia] - eziomauro : Sciopero scuola 30 maggio, a rischio le lezioni: attesa un'alta adesione - la Repubblica - iaiacercacasa : @PoliticaPerJedi per criticare lo sciopero parla del bene degli studenti. Chissà dov'è il bene degli studenti ora?… - AniefTorino : Sciopero 30 maggio, i presidi contro i sindacati: “Solito ritornello, manifestazione populistica, vogliamo insegnan… - orizzontescuola : Sciopero 30 maggio, i presidi contro i sindacati: “Solito ritornello, manifestazione populistica, vogliamo insegnan… -

Per Francesco Sinopoli (Flc Cgil) "loavrà una alta adesione perchè le ragioni della ... 302022302022 mezzi pubblici: oltre alle proteste previste nelle scuole, si registrano nella giornata di lunedì disagi anche L'articolo302022 mezzi pubblici: dove e le ...Il sostegno Cgil, le parole di Landini La Cgil sarà a fianco delle lavoratrici e dei lavoratori della scuola nello sciopero di domani, lunedì 30 maggio. Così in una nota il segretario generale della ...(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Oggi è la giornata dello sciopero nazionale della scuola. A scendere in piazza Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief. E' previsto l'arrivo di un centinaio di pullman da tutta ...