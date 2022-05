Sciopero 30 maggio 2022 | i trasporti si fermano | quali sono le città coinvolte nell’iniziativa

(Di lunedì 30 maggio 2022)30, isi: non solo la protesta nel settore scolastico ma anche caos nel settore dei mezzi pubblici anche se i disagilocali.30, isiI sindacati Flc Cgil, Cisl scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Gilda Unams hanno proclamato unogenerale della scuola, fissato nella giornata di lunedì 30. La protesta è stata organizzata nel momento in cui il Governo italiano e il Ministero dell’Istruzione non hanno dato alcun tipo di risposta in merito alle richieste di modifica del DL 36 avanzate dalle organizzazioni sindacali. Nello specifico, il DL 36 riguarda ...

Il decreto e il contratto A snocciolare le ragioni delloè la segreteria generale Cisl Scuola Ivana Barbacci: "Il governo ha deciso di introdurre con un decreto legge il sistema di ...'Ma l'adesione allodi un numero così elevato di sigle sindacali deve indurre tutti a una profonda riflessione, sia sulla sostanza delle rivendicazioni dei lavoratori sia sul metodo di ...Circa duecento persone presenti davanti alla Prefettura di Udine, in via Pracchiuso, per un presidio specchio del crescente disagio all'interno del mondo della scuola. Oggi, lunedì 30 maggio, anche in ...“Come ogni anno il 27 maggio scorso il professor Giuseppe Santoro Passarelli, presidente della Commissione per l’attuazione del diritto di sciopero, ha tenuto la sua relazione al Parlamento sulla situ ...