Scheenagh Harrington e la “cultura del disprezzo” per le persone addette alla pulizie

(Di lunedì 30 maggio 2022), ex addetta alle, ha raccontato su The Independent i suoi anni di lavoro nellee i comportamenti irrispettosi che dilagano nei corridoi degli uffici londinesi. Dopo il rapporto condiviso con la stampa di Sue Gray, funzionaria incaricata di condurre la delicata inchiesta sullo scandalo Partygate riguardo il comportamento dei politici del partito Conservatore a Downing Street durante il lockdown per l’emergenza Covid (in cui organizzavano feste illegali), gli addetti alledi Downing Street si preparano a protestare per i maltrattamenti subiti, come riporta la stampa. “Sono rimasta sorpresa dall’entità delle feste, ma ciò che non mi ha scioccata è stato il commento sul fatto che gli addetti allefossero trattati con quella “mancanza di ...

As cleaners gear up to protest outside Downing Street over a ‘culture of disrespect’, former office cleaner Scheenagh Harrington recalls her years of being an invisible foot soldier ...