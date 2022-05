Sarah Scazzi, la ragazza di Avetrana: le anticipazioni dalla docu-serie (Di lunedì 30 maggio 2022) “Sarah Scazzi, la ragazza di Avetrana” è il titolo di una docu-serie in quattro episodi, riproposti da Sky documentaries oggi, lunedì 30 maggio, dalle 21.15. Si tratta della ricostruzione dell’omicidio della giovane... Leggi su europa.today (Di lunedì 30 maggio 2022) “, ladi” è il titolo di unain quattro episodi, riproposti da Skymentaries oggi, lunedì 30 maggio, dalle 21.15. Si tratta della ricostruzione dell’omicidio della giovane...

Advertising

serperuta : @kiarafaz1 Non ultima la storia di Sarah Scazzi - seorriso : @Gianlucaimpa @NamasteDavide Come questo anche il caso sarah scazzi è un caso pieno di mille dubbi e anche lì sono… - nolocalsplease : @gaiasanatomy @fpaper83 la cugina di sarah scazzi ha fatto di tutto, ha pianto mille lscrine in tv, e in realtà sta… - sturacess : @shyferreira SARAH SCAZZI? -